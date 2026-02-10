La presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, torna a spingere sull’euro digitale. In un intervento pubblico, ha chiesto di continuare a sviluppare questa moneta digitale, sottolineando che il contante deve rimanere accessibile a tutti. Lagarde ha anche avvertito che non si devono imporre restrizioni ingiustificate all’uso del denaro fisico, per garantire che tutti possano continuare a usarlo senza problemi. La sua presa di posizione arriva in un momento di discussioni accese sui metodi di pagamento e sulla digitalizzazione dell’economia europea.

"Il contante deve rimanere disponibile e accessibile a tutti e non devono esserci indebite restrizioni al suo utilizzo. E ci stiamo preparando a emettere una terza serie di banconote in euro con un nuovo design". Lo ha detto ieri la presidente della Bce Christine Lagarde parlando in plenaria al Parlamento europeo. E, sempre in tema di euro, ha detto Lagarde, l’Europa deve affiancare al contante "il suo equivalente digitale, un euro digitale " un mezzo che sarà "accettato per qualsiasi pagamento digitale in tutta l’area euro e garantirà il massimo livello di privacy" aiutando a "evitare un’eccessiva dipendenza da fornitori stranieri per sistemi di pagamento critici". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lagarde sprona l’Ue: avanti sull’euro digitale

L'Unione Europea fatica a compiere progressi concreti nel campo della lotta alle discriminazioni.

