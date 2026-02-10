Ladri di arance in azione nelle campagne di Ramacca 1500 chili di agrumi restituiti al proprietario

I ladri di arance sono entrati di nuovo in azione nelle campagne di Ramacca. Questa volta, sono riusciti a portare via 1500 chili di agrumi. Fortunatamente, il proprietario si è accorto del furto e ha recuperato la merce. Nel frattempo, le forze dell’ordine continuano a lavorare con successo grazie a un piano di intervento che coordina meglio le pattuglie sul territorio.

Continua a fornire concreti risultati il piano di coordinamento che, in ambito provinciale, ha ottimizzato l'attivazione delle pattuglie nei servizi preventivi per il contrasto ai furti nelle aree rurali. I carabinieri della stazione di Ramacca hanno arrestato un catanese 54enne per furto aggravato di arance. Intorno alle 12, in contrada Troitta, da una strada interpoderale, un coltivatore aveva notato in lontananza la presenza di alcune persone intente maldestramente alla raccolta di agrumi. La segnalazione è giunta così telefonicamente alla centrale operativa della compagnia di Palagonia, che ha attivato la pattuglia della stazione di Ramacca. L'arresto del 54enne, già gravato da precedenti specifici, è stato convalidato dall'Autorità Giudiziaria ferma restando la presunzione d'innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna.

