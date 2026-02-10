L’Abc si aggiudica il derby Giovanni Landi scatenato

L’Abc di Castelfiorentino batte la Virtus Certaldo nel derby con un netto 85-62. Giovanni Landi si mette subito in mostra, trascinando la squadra con ottime giocate. I padroni di casa partono forte, imponendo il ritmo fin dai primi minuti, e non lasciano spazio agli avversari. La partita si chiude con un risultato che rispecchia l’andamento di una gara dominata dall’Abc, che ora guarda avanti con fiducia.

ABC CASTELFIORENTINO 85 VIRTUS CERTALDO 62 ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Tavarez, Lazzeri, Ticciati, Corbinelli 11, Talluri, Berni 11, Torrigiani 10, Carzoli n.e., Landi 15, Cantini 6, Mancini 16, Pedicone 16. All.: Betti. VIRTUS CERTALDO: Rosi 6, Cucini 2, Mencherini 8, Ceccarelli 3, Ricci 18, Rettori, Ceccatelli, Viviani n.e., Gualtieri 3, Lucas Silveira 6, Guainai, Maltomini 16. All.: Crocetti. Arbitri: Profeti di Rosignano Marittimo e Sizzi di Prato. Parziali: 23-21; 51-33; 61-45. CASTELFIORENTINO – Il derby della Valdelsa è di nuovo gialloblù. Dopo il successo esterno dell’andata, infatti, l’Abc Solettificio Manetti concede il bis anche al ritorno in un Pala Betti stracolmo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

