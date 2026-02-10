La Vis bella di notte solo per un tempo E Ceccacci firma la miglior prestazione

La Vis ha mostrato un buon calcio nel primo tempo contro il Forlì, dominando senza riuscire a concretizzare le occasioni. Nella ripresa, però, la squadra si è abbassata e ha perso ritmo, permettendo agli avversari di riprendersi. Alla fine, la vittoria è sfuggita, e il match si è chiuso con qualche rimpianto. Ceccacci si è distinto come il migliore in campo, mostrando qualità e determinazione.

È una Vis bella per metà quella vista al Benelli contro il Forlì. Calata nella ripresa dopo un primo tempo di dominio. Una prima metà di gara caratterizzata dalle discese palla al piede del neoacquisto Mert Durmush, imprendibile sulla fascia destra. Grazie al fluido gioco sulle corsie, bene anche a sinistra l'asse Zoia- Vezzoni, la Vis nel primo tempo è arrivata in area con frequenza peccando come al solito in concretezza. Tanti i cross al vento, alla ricerca di una punta che alla Vis oggi non c'è. Nicastro infatti si sta tramutando sempre più in regista mascherato, eccelso distributore di palloni in mediana ma raramente presente in area.

