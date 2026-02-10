la vigor si rialza ma pesano gli infortuni

La Vigor torna a vincere dopo il ko di inizio febbraio a Teramo. I ragazzi di Clementi hanno superato il Fossombrone, dimostrando di avere ancora il carattere. Nonostante gli infortuni, la squadra ha reagito e ha conquistato tre punti importanti.

La Vigor non ha smarrito il carattere. Nonostante il capitombolo di inizio febbraio a Teramo, i ragazzi di Clementi si sono riscattati contro il Fossombrone. Non è arrivata la vittoria, ma si è rivista una squadra gagliarda nonostante le difficoltà. A tal proposito, piove sul bagnato per quanto concerne gli infortuni. Una piaga che mette in ombra anche il buon pareggio ottenuto nel derby, visto che proprio domenica sono finiti ko anche Braconi e Gambini. In settimana si sottoporranno a esami strumentali, tuttavia lo staff medico si è già fatto un’idea. Al momento non preoccupano le condizioni di Braconi: dovrebbe trattarsi di una lieve, seppur dolorosa, distorsione alla caviglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

