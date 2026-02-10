La Vigor si rialza ma pesano gli infortuni
La Vigor torna a vincere dopo il ko di inizio febbraio a Teramo. I ragazzi di Clementi hanno superato il Fossombrone, dimostrando di avere ancora il carattere. Nonostante gli infortuni, la squadra ha reagito e ha conquistato tre punti importanti.
La Vigor non ha smarrito il carattere. Nonostante il capitombolo di inizio febbraio a Teramo, i ragazzi di Clementi si sono riscattati contro il Fossombrone. Non è arrivata la vittoria, ma si è rivista una squadra gagliarda nonostante le difficoltà. A tal proposito, piove sul bagnato per quanto concerne gli infortuni. Una piaga che mette in ombra anche il buon pareggio ottenuto nel derby, visto che proprio domenica sono finiti ko anche Braconi e Gambini. In settimana si sottoporranno a esami strumentali, tuttavia lo staff medico si è già fatto un’idea. Al momento non preoccupano le condizioni di Braconi: dovrebbe trattarsi di una lieve, seppur dolorosa, distorsione alla caviglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti discussi: La Vigor si rialza, ma pesano gli infortuni; Gioventù e talento: il classe 2005 Borciu alza il livello degli esterni Baskérs; Serie D. La Reggina impatta col Savoia, la Vigor Lamezia fa suo il derby; Eccellenza | ReggioRavagnese in ripresa, Paolana in seconda posizione.
La Vigor si rialza, ma pesano gli infortuniL’infermeria è strapiena e Clementi ha quasi terminato le cartucce a sua disposizione. Tra infortuni, squalifiche e giocatori in condizioni precarie, la rosa della Vigor è di fatto dimezzata: non ... ilrestodelcarlino.it
La Vigor non brilla ma batte il MatelicaVIGOR 3 MATELICA 1 VIGOR (4-3-3): Campani (31’st Roberto), Alessandroni (12’st Mori), Magi Galluzzi (1’st Rotondo) Pjetri (12’st Subissati), Beu (12’st ... ilrestodelcarlino.it
RISULTATI DEL WEEKEND Purtroppo uno dei peggiori Weekend calcistici della nostra storia recente. Tante sfide complicate, contro squadre ai vertici delle rispettive classifiche. Pronti a tornare al lavoro per rialzare subito la testa. AVANTI VIGOR facebook
