La vera storia di Abdon Pamich nella fiction Rai esule campione olimpico nato a Fiume | Costretto a fuggire

La Rai ha trasmesso una fiction dedicata a Abdon Pamich, il campione olimpico nato a Fiume che, durante gli anni difficili, fu costretto a lasciare la sua terra. La storia ricorda le vicende di un uomo che ha vissuto l’esilio e ha portato in alto il nome dell’Italia, superando ostacoli personali e storici. La trasmissione vuole rendere omaggio a un atleta che ha segnato la storia dello sport e delle vicende italiane del Novecento.

Per il Giorno del Ricordo la Rai celebra la figura di Abdon Pamich, marciatore ancora in vita che sulla sua pelle visse il dramma del dominio jugoslavo nel nord-est. Lo fa, la Rai, mandando in onda il film biografico Il Marciatore – La vera Storia di Abdon Pamich del regista Alessandro Casale con la partecipazione del vero Pamich e di Fausto Sciarappa. Il lungometraggio andrà in onda in prima serata su Rai 1. La Rai celebra Abdon Pamich Come anticipato, martedì 10 febbraio in prima serata andrà in onda su Rai 1 il film Il Marciatore – La vera Storia di Abdon Pamich del regista Alessandro Casale.

