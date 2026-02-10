La truffa dell' affitto viaggia su facebook Cerca una stanza per la figlia studentessa a Roma e finisce raggirato

Una giovane studentessa cerca una stanza a Roma per la figlia, ma finisce vittima di una truffa su Facebook. La madre aveva trovato un'offerta apparentemente affidabile, con canoni d’affitto altissimi e stanze singole o doppie in zone strategiche della città. Ma una volta versato il caparra, il proprietario sparisce nel nulla. La crescente richiesta di alloggi ha fatto salire i prezzi e aperto le porte ai truffatori, che sfruttano la disperazione di giovani e famiglie provenienti dal Sud Italia, pronti a spendere cifre folli per un posto in pross

Canoni d'affitto alle stelle. Stanze singole, ma anche doppie, introvabili. Ragazze e ragazzi sotto i 25 anni, provenienti spesso e volentieri dalle province del Sud Italia, costretti a spendere cifre folli per stanze in prossimità delle tre università statali di Roma, anche in condizioni non.

