La Terni che ci piace ripulita la pensilina da Debora e Denise | Un regalo di San Valentino alla città

Debora e Denise, imprenditrici di Terni, hanno ripulito la pensilina degli autobus di via Primo Maggio. Un gesto che, a ridosso di San Valentino, più che un semplice gesto di pulizia, sembra un vero e proprio regalo alla città. Le due donne hanno deciso di intervenire per restituire decoro a un punto di passaggio quotidiano, dimostrando quanto possa essere semplice e bello contribuire a migliorare il proprio territorio.

Un gesto d’amore per la città che va rimarcato a caratteri cubitali. Le imprenditrici Debora e Denise dell’impresa D&D Pulizia Debora e Denise si sono recate presso la pensilina degli autobus di via Primo Maggio. Da anni ormai è stata presa di mira con delle scritte tra cui ‘Pensati capitale’. Una scritta con la bomboletta spray di colore rosso che capeggiava all’interno della struttura. E così animate da senso civico, hanno provveduto al ripristino del decoro della pensilina. Sono infatti specializzate nello sgrosso e nella pulizia dei vetri. Pertanto hanno messo in pratica le loro professionalità ripulendola per intero: “Un regalo di San Valentino alla città” hanno dichiarato Debora e Denise.🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

