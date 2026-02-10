I Carabinieri di Castelleone hanno scoperto una coppia di venditori di infissi online che si spacciava per affidabile, ma in realtà truffava i clienti. Dopo un’indagine, hanno denunciato un uomo di 54 anni e una donna di 49, entrambi con precedenti, residenti in provincia di Brescia. I truffatori ricevevano bonifici veri per finestre che poi non consegnavano mai.

Castelleone (Cremona) – Venditori di infissi on line, in realtà sono dei truffatori. Al termine di un’attività di indagine, i Carabinieri della Stazione di Castelleone hanno denunciato per truffa un uomo di 54 anni e una donna di 49 anni, con precedenti e residenti in provincia di Brescia. La denuncia. L’indagine ha preso avvio a metà ottobre scorso quando una donna di Castelleone si era presentata in caserma a denunciare che alcuni mesi prima si era interessata all’acquisto di nuove finestre per la sua abitazione e aveva contattato un’azienda di cui aveva trovato la pubblicità su alcuni siti online. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La strana coppia di venditori di infissi online: bonifici veri per finestre mai consegnate

