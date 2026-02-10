La storia dei Pennelli Cinghiale è un marchio da film | Spot di un’economia concreta

A Mantova, un’immagine semplice e forte: un uomo in bici con un grande pennello in spalla. È il simbolo di un’economia che funziona, fatta di cose concrete e di provincia. La scena si ripete da anni, e ancora oggi rappresenta quella forza silenziosa che resiste alle mode e alle crisi.

Mantova, 10 febbraio 2026 – L’omino in bici col grande pennello in spalla pedala ancora, vince il tempo e le mode: è il simbolo di un’economia concreta, magari di provincia, ma che conoscono tutti. Storia di Pennelli Cinghiale. È proprio questa la storia di Pennelli Cinghiale, simbolo del boom economico che attraversa gli alti e bassi del mercato, ma non conosce tramonto mediatico. La prova è che il filmato con la storia dell’azienda di Cicognara fondata dal commendator Alfredo Boldrini è entrata tra le prime dieci del Premio Film Impresa 2026. Riconoscimenti e premio. Arrivato alla quarta edizione, il riconoscimento si conferma un osservatorio privilegiato sulle trasformazioni del lavoro e dell’identità industriale italiana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

