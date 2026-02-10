Nei giorni scorsi abbiamo fatto un giro nei supermercati Conad qui vicino. È stato un modo per vedere come le persone fanno la spesa e come il negozio si inserisce nella vita di tutti i giorni. Abbiamo incontrato clienti, osservato le corsie e ascoltato qualche chiacchiera, scoprendo che, anche in un semplice acquisto, c’è molto di più di quello che si pensa.

Nei giorni scorsi ci siamo divertiti a fare i giornalisti visitando i supermercati Conad del nostro territorio. Abbiamo intervistato l’impiegata Sara Stagi, commessa da 18 anni nel punto vendita di Pietrasanta. In Conad di che cosa si occupa esattamente? "Lavoro nel reparto ortofrutta, tutti i giorni metto in ordine i prodotti per garantire ai clienti la qualità che la mia azienda ha scelto di offrire. L’aspetto più gratificante delle mie giornate è vedere come io possa essere un punto di riferimento per le scelte negli acquisti. I clienti chiedono consiglio e seguono i miei suggerimenti. Conoscendo la qualità dei nostri prodotti nel tempo vedo i clienti tornare e questo mi gratifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La spesa: un momento di dialogo tra persone e territorio

