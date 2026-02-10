La sinistra che sull’Ucraina diventa trumpiana e vannacciana

La politica italiana si sposta sempre più verso posizioni estreme, anche su temi internazionali come l’Ucraina. Mentre Giorgia Meloni si prepara al referendum e si schiera con un sì, il mondo della destra radicale si avvicina ai toni di CasaPound. Parallelamente, Roberto Vannacci, generale e figura controversa, si presenta come un oppositore deciso alla riforma Fornero, allineandosi con le posizioni di Maurizio Landini. La scena politica diventa sempre più frammentata e rischiosa, con relazioni che si fanno pericolose e polarizz

Al direttore - Attenzione alle relazioni pericolose. Se nel referendum Giorgia Meloni vota Sì come CasaPound, Roberto Vannacci vuole abolire la riforma Fornero come Maurizio Landini. Giuliano Cazzola A proposito di cortocircuiti. Prima o poi il campo largo dovrà rendersi conto che mentre combatte la destra per essere troppo trumpiana, troppo vicina a Vannacci, troppo devota all’orbanismo, sull’Ucraina c’è un pezzo di campo largo, lo stesso che vorrebbe smettere di dare armi a Kyiv, che ha le stesse idee di Trump, Vannacci e Orbán. Oltre che di Landini. Al direttore - Come prima firmataria del ddl costituzionale sull’istituzione dell’Alta corte, vorrei fare alcune nette precisazioni rispetto all’articolo “L’ipocrisia del Pd”, a partire dalla smentita di una sovrapponibilità tra la nostra proposta e quella contenuta nella riforma Nordio, perché le differenze tra i due testi sono strutturali e dirimenti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

L'attenzione politica internazionale si concentra sull'Ucraina, con reazioni diverse da destra e sinistra.

Le tensioni tra Conte e Schlein si scontrano con la fermezza di Meloni, mentre sulle questioni ucraine si aprono profonde crepe all’interno della sinistra.

La sinistra che sull'Ucraina diventa trumpiana e vannaccianaGentile Rossomando, grazie della lettera. Capisco il suo punto. Ma resta un fatto difficilmente contestabile: la sinistra di cui lei fa parte, nel passato, ha sostenuto molti dei punti presenti in que ... ilfoglio.it

Tra tormenti e mediazioni la sinistra si ricompatta sulla sicurezzaPd, M5s, Iv e Avs rispondono alla destra con una risoluzione unitaria, dopo le comunicazioni di Piantedosi su Askatasuna. I distinguo dei riformisti dem e i compromessi. Calenda vota con la maggioranz ... ilfoglio.it

Fiducia copridivisioni. Espediente del governo sull'Ucraina per arginare Vannacci (ma a sinistra non è meglio) x.com

Carlo Calenda è tornato a criticare duramente le posizioni di Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra sul tema dell’invio di armi all’Ucraina, accusandoli di avere una visione che, a suo giudizio, non guarda alla crescita e alla sicurezza del Paese. Il lead facebook