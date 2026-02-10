La serie di Miyazaki che se la gioca con i suoi film più belli

La serie animata “Conan il ragazzo del futuro” degli anni Settanta torna a far parlare di sé. È considerata una delle prime grandi opere di Miyazaki e mette in mostra molti temi che l’autore ha poi sviluppato nei suoi film più famosi. La storia di Conan, un ragazzo coraggioso che affronta il mondo con determinazione, ha lasciato un segno nella storia dell’animazione giapponese e viene ancora oggi ricordata per la sua forza narrativa.

Fino a mercoledì 11 febbraio alcuni cinema italiani proietteranno una versione restaurata degli ultimi quattro episodi di Conan il ragazzo del futuro, una delle serie d’animazione giapponesi più amate di sempre. Uscì nel 1978 e fu scritta, diretta e ideata da Hayao Miyazaki con la collaborazione di Isao Takahata, che sette anni dopo fondò con lui lo Studio Ghibli, e Keiji Hayakawa. Ai tempi Miyazaki non aveva ancora raggiunto lo status di animatore giapponese più influente al mondo: Lupin III – Il castello di Cagliostro, il suo primo lungometraggio, sarebbe uscito soltanto l’anno successivo. E non aveva neppure cominciato a lavorare al manga Nausicaä della Valle del vento, da cui nel 1984 avrebbe tratto il suo primo film davvero famoso e rilevante. 🔗 Leggi su Ilpost.it

