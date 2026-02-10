La serie di Miyazaki che se la gioca con i suoi film più belli

La serie animata “Conan il ragazzo del futuro” degli anni Settanta torna a far parlare di sé. È considerata una delle prime grandi opere di Miyazaki e mette in mostra molti temi che l’autore ha poi sviluppato nei suoi film più famosi. La storia di Conan, un ragazzo coraggioso che affronta il mondo con determinazione, ha lasciato un segno nella storia dell’animazione giapponese e viene ancora oggi ricordata per la sua forza narrativa.

Fino a mercoledì 11 febbraio alcuni cinema italiani proietteranno una versione restaurata degli ultimi quattro episodi di Conan il ragazzo del futuro, una delle serie d’animazione giapponesi più amate di sempre. Uscì nel 1978 e fu scritta, diretta e ideata da Hayao Miyazaki con la collaborazione di Isao Takahata, che sette anni dopo fondò con lui lo Studio Ghibli, e Keiji Hayakawa. Ai tempi Miyazaki non aveva ancora raggiunto lo status di animatore giapponese più influente al mondo: Lupin III – Il castello di Cagliostro, il suo primo lungometraggio, sarebbe uscito soltanto l’anno successivo. E non aveva neppure cominciato a lavorare al manga Nausicaä della Valle del vento, da cui nel 1984 avrebbe tratto il suo primo film davvero famoso e rilevante. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Conan - Il ragazzo del futuro, la serie del 1978 che ha rivelato il talento di Miyazaki e il suo incorreggibile ottimismo. Di cui oggi abbiamo molto bisognoIl regista giapponese in purezza, alla sua prima prova e già ossessionato dai temi che caratterizzano la sua carriera: l’amore per l’ambiente e la fiducia nei giovani. Il 9-10-11 febbraio al cinema l' ... mymovies.it

Il ritorno di Conan, il capolavoro di MiyazakiArcheologia di un capolavoro dell’animazione, il più che celebre Conan, il ragazzo del futuro del maestro giapponese Hayao Miyazaki datato 1978 e targato Nippon Animation. Dal 9 all’11 febbraio l’anim ... marilyn.corriere.it

