La scomparsa di Josef Mengele recensione | Serebrennikov lo ritrae solo in superficie

La scomparsa di Josef Mengele, il film di Kirill Serebrennikov, mette in scena un mistero: che fine ha fatto il nazista? La pellicola, con August Diehl nel ruolo di Mengele, cerca di dare risposte, ma alla fine si limita a sfiorare la superficie del personaggio. La storia si concentra sulle apparenze, senza entrare nel profondo della sua figura o del suo passato. Il film lascia così più domande che certezze, senza riuscire a catturare davvero l’essenza di uno dei criminali più oscuri del XX secolo.

La nostra recensione di La scomparsa di Josef Mengele, il film di Kirill Serebrennikov che si interroga su che fine abbia fatto il nazista, qui interpretato da August Diehl. Un ritratto ambizioso ma frammentato di Josef Mengele in fuga nel dopoguerra, sostenuto da un grande August Diehl e da una messa in scena elegante. Kirill Serebrennikov accumula idee e spunti politici senza mai affondare davvero nel mostro, lasciando un film affascinante ma irrisolto. La scomparsa di Josef Mengele – August Diehl (foto Europictures) Sulle tracce di Josef Mengele. Josef Mengele è il medico nazista passato alla storia come l'”Angelo della morte” per i suoi esperimenti disumani sui prigionieri di Auschwitz, in particolare sui gemelli. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

