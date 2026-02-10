La Samb ci riprova con Palladini ma lui dice no

La Samb ha tentato di riavvicinare Ottavio Palladini, ma lui ha rifiutato di tornare sulla panchina. Dopo le tensioni recenti, il club ha cercato di convincerlo ancora una volta, ma l’allenatore ha deciso di restare fuori. La situazione rimane incerta, e ora si attende un’altra scelta da parte della società.

Altra puntata della telenovela Samb. Con D’Alesio sulla graticola, il diesse Stefano De Angelis ha avuto un colloquio con Ottavio Palladini. Al tecnico sambenedettese è stato chiesto di tornare a sedersi sulla panchina rossoblù, ma la risposta è stata picche. Richiamare Palladini sarebbe stata la cosa buona e giusta da adottare alcune settimane fa, prima che la situazione precipitasse definitivamente con la sconfitta col Perugia. Ma la domanda che un po’ tutti si pongono, addetti ai lavori e tifosi e il perché il trainer rivierasco sia stato sollevato dall’incarico il venerdì precedente la trasferta di Arezzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Samb ci riprova con Palladini, ma lui dice no Approfondimenti su Samb Palladini Palladini vuole cambiare la Samb: "Sbaffo-Eusepi soluzione che adotteremo" La Samb ad Arezzo senza Palladini. È già totonomi: D’Alesio in pole Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Samb Palladini Argomenti discussi: La Samb ci riprova con Palladini, ma lui dice no; La Samb perde ancora, salta l’allenatore? Meritiamo di più. La Samb ci riprova con Palladini, ma lui dice noIl ds De Angelis ha provato a convincere l’ex bandiera a tornare ma la risposta è stata picche. Beni potrebbe essere una soluzione ... ilrestodelcarlino.it La Samb perde ancora, salta l’allenatore? Meritiamo di piùSERIE C - Al Riviera delle Palme passa il Perugia per 1-0. De Angelis contestato, adesso D'Alesio rischio l'esonero Terza sconfitta casalinga nelle ultime quattro partite per la Samb. Dopo Vis Pesaro ... youtvrs.it È già mattina al bar. Seduti ai tavolini ci sono ragazzi con lo zaino sulle spalle e un bicchiere in mano. Non caffè ma spritz, sambuca, birra. Ore 8:30 del mattino. Succede tra Sacile e Conegliano, dove per alcuni giovanissimi la giornata inizia così: prima un dri facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.