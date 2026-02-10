La Russia limita Telegram Durov | Censura politica

In Russia, Telegram ha iniziato a dare problemi in molte zone del paese. Gli utenti segnalano difficoltà a scaricare foto e video, messaggi che arrivano in ritardo e connessioni che si interrompono spesso. La situazione si è aggravata dopo che le autorità russe hanno deciso di limitare il funzionamento dell’app, accusandola di censura politica. Durov, il fondatore di Telegram, ha commentato la decisione parlando di tentativo di censura da parte del governo.

Telegram ha smesso di funzionare correttamente in molte zone della Federazione russa. Foto e video che non si scaricano, messaggi in ritardo, connessioni che saltano. Da qualche giorno, i reclami si moltiplicano sulle piattaforme di monitoraggio dei disservizi, un numero anomalo per una delle app più usate in Russia. In realtà, non è la prima volta, ma l'attuale situazione è talmente drastica che ad intervenire è stato il proprietario di Telegram, Pavel Durov. Il grafico delle segnalazioni dal sito????.?? La reazione di Durov e il paragone con l'Iran. La reazione di Durov arriva intorno alle 20 del 10 febbraio 2026, quando il fondatore di Telegram pubblica due post su X che confermano la lettura politica delle restrizioni.

