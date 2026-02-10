Guido Crosetto critica duramente Franco Gabrielli, accusandolo di orchestrare manovre contro Schlein. Intanto, sui giornali di destra si parla di Gabrielli come possibile nuovo leader del campo largo. La notizia tiene banco, e cresce l’attesa di capire se il superpoliziotto deciderà di fare il passo avanti.

Guido Crosetto lo attacca. Sui quotidiani di destra si raccontano manovre anti-Schlein, tanto che al Tempo immaginano già Franco Gabrielli come prossimo federatore del campo largo. E la sinistra che ne pensa? Tra i progressisti, o almeno in una parte, il suo è di certo un profilo che non dispiace. Lo difendono in Italia viva: “Merita grande attenzione”, dice Raffaella Paita. E pure nel Pd: per Filippo Sensi “è una persona saggia, che va ascoltata. La destra lo soffre”. L’ex ministro M5s Vincenzo Spadafora, che ha lanciato il progetto Primavera e lavora alla costruzione del centro, è convinto: “Siamo tutti chiamati a contribuire alla costruzione di un centrosinistra competitivo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La rete di Gabrielli, il superpoliziotto che molti sognano federatore

