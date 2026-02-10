La protezione civile diventa più forte E la prevenzione ora sarà costante

La protezione civile a Pistoia si prepara a rispondere meglio alle emergenze. Il Comune ha rafforzato la struttura, creando un sistema più coordinato e sempre attivo. Roberto Filoni, che guida la protezione civile della Pubblica Assistenza di Maresca, spiega che ora la prevenzione sarà più costante e le risposte più rapide. La nuova organizzazione punta a intervenire con maggiore efficienza nel territorio montano pistoiese.

Il Comune rafforza la protezione civile e nasce una struttura coordinata per gestire le emergenze. Roberto Filoni, responsabile di protezione civile della Pubblica Assistenza di Maresca e componente del Centro Operativo Comunale (Coc), illustra le novità introdotte nel sistema di gestione delle emergenze del territorio montano pistoiese. Una convenzione innovativa ha dato vita a una vera e propria struttura operativa, superando la frammentazione del passato. "Fino a oggi le associazioni intervenivano con grande impegno, ma in modo scoordinato e sostenendo i costi di tasca propria". spiega Roberto Filoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

