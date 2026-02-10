Mario Draghi critica duramente la sua stessa proposta di una federazione di Stati Ue. L’ex presidente della Bce ritiene che questa soluzione sia un errore e preferisce invece puntare su una confederazione, più flessibile e meno centralizzata. Secondo lui, l’Europa deve trovare un modo per difendersi meglio, senza però perdere la sua identità e indipendenza.

Mario Draghi sbaglia clamorosamente. L’ex governatore della Banca Centrale Europea denuncia giustamente l’ormai evidente fallimento di questa Unione Europea e avverte che “un’Europa incapace di difendere i propri interessi rischia di diventare subordinata, divisa e deindustrializzata” di fronte all’aggressività delle superpotenze mondiali; ma propone una ricetta completamente sbagliata per uscire dalla crisi. Per contrastare le mire imperiali dell’America di Trump e l’espansione commerciale della Cina, Draghi vorrebbe che l’Ue diventasse una federazione di Stati, ovvero uno Stato federale centralizzato: ma la federazione europea è impossibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La proposta Draghi di una federazione di Stati Ue per me è sbagliata: meglio una confederazione

Il piano di Mario Draghi prevede di trasformare l’Europa da una semplice confederazione di Stati in una vera e propria federazione.

Il dibattito sull’Unione Europea si riaccende tra chi sostiene un modello più unificato e chi preferisce mantenere le autonomie.

Argomenti discussi: Difesa europea e autonomia: le proposte di Draghi per l’Ue; Draghi: l’Europa diventi una potenza; Le prediche di Draghi e l’Europa ferma ai box; Draghi Pride. Solo l’Ue può resistere a Usa e Cina.

Mons.Crociata, Draghi ha ragione, l'Ue deve federarsi o non ci sono vie d'uscitaLa proposta di una federazione sembra diventare la necessaria conseguenza da trarre in una situazione internazionale che lascia l'UE senza vie d'uscita. Così mons. (ANSA) ... ansa.it

Pragmatismo, la spinta di Draghi all’EuropaNon è una parola di moda, non scalda le piazze, non fa sognare anche se il sogno europeo, a ben vedere, si è rivelato tale a posteriori: Schuman, Adenauer e De Gasperi li chiamavano progetti. Ma oggi, ... ecodibergamo.it

Caro prof Pasquino, nell’elenco di ostacoli all’ ‘originalissima’ soluzione del “federalismo pragmatico”, proposta per l’Ue dal Presidente Draghi, ha dimenticato di includerne uno, di una qualche rilevanza negli ordinamenti democratici: i popoli del vecchio conti facebook

L'auspicio é che dopo la riunione del 12 febbraio dei leader allargata a Draghi e Letta vi sia in'accellerazione ... x.com