La procura dell’Aja chiede 45 anni di prigione per l’ex presidente kosovaro Thaçi

La procura dell’Aja ha chiesto 45 anni di carcere per Hashim Thaçi, l’ex presidente del Kosovo. La richiesta arriva nel processo che lo vede imputato insieme a tre ex ufficiali militari, accusati di aver commesso crimini di guerra e contro l’umanità. La sentenza potrebbe arrivare nei prossimi mesi, mentre l’ex leader kosovaro si difende dicendo di essere innocente.

I quattro imputati sono accusati di omicidio, tortura, persecuzione e detenzione illegale, sia in Kosovo sia in Albania, di centinaia di civili, tra cui serbi, rom e oppositori politici. A quel punto il tribunale, che ha sede all’Aja, nei Paesi Bassi, ma fa parte del sistema giudiziario kosovaro, avrà un mese di tempo per pronunciare la sua sentenza. Il termine può essere prorogato di due mesi in circostanze eccezionali. Thaçi, 57 anni, presente in aula, si era dimesso da presidente del Kosovo dopo essere stato incriminato nel 2020. All’epoca dei fatti era il capo politico dell’Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), mentre i suoi tre coimputati erano alti ufficiali del gruppo indipendentista. 🔗 Leggi su Internazionale.it

