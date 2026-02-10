La cantante americana ha deciso di scrivere una frase in italiano sulla pelle, aggiungendo un nuovo tatuaggio al suo mosaico di disegni. La sua scelta non sorprende: per lei, i tatuaggi sono un modo per raccontare se stessa, senza regole precise, ma con un occhio sempre al significato e al gusto personale.

Quando si parla di tatuaggi, non esistono regole: contano il gusto e il significato, entrambi profondamente personali. Miley Cyrus lo sa bene. La cantante americana ha scelto di trasformare il proprio corpo in un diario personale, una tavola sulla quale incidere per tracciare dei significati, dei ricordi, dei pezzi della sua vita. I suoi tatuaggi (più di 50), indimenticabili nel vestito Celine dei Golden Globe 2025, raccontano la sua vita: conquiste, fallimenti e rinascite. Di recente è tornata a incidere la pelle con un nuovo messaggio. Questa volta, però, la scelta ha spiazzato tutti: una frase in italiano, essenziale e carica di significato, che ha immediatamente acceso la curiosità dei fan.

© Iodonna.it - La popstar americana ha trasformato la sua pelle in un diario. L'ultima aggiunta al suo mosaico personale è una frase in italiano

