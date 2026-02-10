La popolazione di tigri selvatiche sta crescendo in India | ecco come hanno fatto

In India, il numero di tigri selvatiche è raddoppiato in dieci anni. Un risultato inaspettato che ha sorpreso molti, considerando le sfide di conservazione e habitat minacciati. Le autorità e le associazioni ambientali hanno messo in atto strategie efficaci per proteggere questi grandi felini, portando a una crescita significativa della popolazione.

Contro ogni previsione, l'India è riuscita in un'impresa colossale: raddoppiare il numero di tigri selvatiche nel giro di un solo decennio. Questo successo non è casuale, ma deriva da un impegno internazionale preso nel 2010 a San Pietroburgo, noto come obiettivo Tx2. L'idea dei Paesi coinvolti era quella di sfruttare dodici anni per invertire la rotta dell'estinzione, puntando al traguardo simbolico del 2022. Oggi i dati pubblicati sulla rivista Science confermano che l'India non solo ha centrato l'obiettivo, ma ospita ormai il 75% della popolazione mondiale di questo felino, con oltre 3.600 esemplari censiti.

