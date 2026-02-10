La polizia slovena cerca il proprietario di 500 euro per restituirglieli

La polizia slovena sta cercando il proprietario di una banconota da 500 euro trovata il 15 dicembre. Hanno diffuso un appello pubblico oggi, 10 febbraio, per restituirla a chi la ha perso. Al momento non ci sono ancora risposte, e gli agenti sperano di rintracciare il legittimo proprietario al più presto.

La polizia slovena cerca il proprietario di una banconota da 500 euro, per restituirgliela. L'ha reso noto oggi, 10 febbraio, con un comunicato stampa, ma i fatti risalgono al 15 dicembre. Un uomo si era recato in un ufficio postale di Sesana, a pochi minuti dal confine, per cambiare i soldi in.

