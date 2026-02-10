La pizza arriva calda i diritti molto meno

La Procura di Milano ha aperto un’indagine su Glovo e Foodinho, i servizi di consegna di cibo. L’inchiesta svela che, mentre la pizza arriva calda a casa, i diritti dei lavoratori sono spesso trascurati. La notizia ha portato alla luce le criticità di un settore in crescita, dove i fattorini spesso lavorano in condizioni poco chiare e senza le tutele adeguate.

L'inchiesta della Procura di Milano su Glovo–Foodinho ha avuto un effetto raro: ha costretto a chiamare le cose con il loro nome. Il food delivery, finora raccontato come un innocuo prodigio digitale, è stato osservato per ciò che è davvero: un sistema di organizzazione del lavoro. I magistrati.

