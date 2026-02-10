La pattinatrice Olivia Smart ha mostrato ufficialmente la fornitura di attrezzature con il logo del Villaggio Olimpico. La Smart ha condiviso le immagini sui social, dando un’idea di cosa usano gli atleti durante i Giochi. La vita quotidiana degli sportivi sta attirando sempre più attenzione, con milioni di persone che seguono da vicino ogni dettaglio.

A Milano Cortina 2026, la vita quotidiana degli atleti è diventata un trend da milioni di visualizzazioni. Se le scorse edizioni avevano acceso i riflettori sui letti di cartone, i Giochi italiani stanno conquistando i social per un’organizzazione che non lascia nulla al caso, nemmeno l’intimità. A svelare i dettagli più curiosi è stata la pattinatrice spagnola Olivia Smart, il cui video tour all’interno del Villaggio olimpico è diventato virale. L’atleta ha mostrato come la cura della persona passi anche da piccoli, ma significativi, dettagli di prevenzione e salute, a partire dala fornitura di preservativi gratuiti per gli abitanti della cittadella di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La pattinatrice Olivia Smart svela la fornitura (con tanto di logo istituzionale) messa a disposizione nel Villaggio Olimpico

La pattinatrice Olivia Smart ha condiviso un video su TikTok in cui rivela di aver trovato i preservativi nel Villaggio Olimpico.

Al Villaggio degli atleti di Milano, nel quartiere di Porta Romana, ci sono anche i preservativi olimpici.

