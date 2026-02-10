la patente il pirandello di cauteruccio

Questa sera al teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno va in scena

"La patente ‘u picciu", di Luigi Pirandello con adattamento e regia di Fulvio Cauteruccio, è lo spettacolo che andrà in scena questa sera al teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno. Rosario Chiarchiaro, il protagonista reso celebre da Totò nel film del 1954, incarna una vittima delle credenze e delle dicerie che sfociano in ingiustizie devastanti. Sebbene ambientata negli anni Venti, la sua vicenda risuona con la drammaticità delle problematiche contemporanee, rendendolo un personaggio universale. "La Patente è il breve testo di cui ho scelto di indagare la filosofia, il linguaggio e la modernità – spiega il regista - E l’ho fatto coniugando l’uso dell’ intelligenza artificiale con l’intelligenza dell’attore in carne e ossa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Fulvio Cauteruccio porta in scena Pirandello al Teatro Masaccio di San Giovanni.

Oggi a Terranuova Bracciolini è andata in scena una rappresentazione dedicata a Luigi Pirandello.

