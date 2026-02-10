La patente | il Pirandello di Cauteruccio in scena

Questa sera al Masaccio di San Giovanni Valdarno va in scena «La patente ‘u picciu», uno spettacolo di Luigi Pirandello adattato e diretto da Fulvio Cauteruccio. La compagnia teatrale porta sul palco un classico del grande autore siciliano, pronto a catturare il pubblico con la sua forza e i suoi temi.

Arezzo, 10 febbraio 2026 – Arriva a teatro «La patente ‘u picciu», di Luigi Pirandello con adattamento e regia di Fulvio Cauteruccio, è questo lo spettacolo che andrà in scena questa sera al Masaccio di San Giovanni Valdarno. Rosario Chiarchiaro, il protagonista reso celebre da Totò nel film del 1954, incarna una vittima delle credenze e delle dicerie che sfociano in ingiustizie devastanti. Sebbene ambientata negli anni Venti, la sua vicenda risuona con la drammaticità delle problematiche contemporanee, rendendolo un personaggio universale. «La Patente è il breve testo di cui ho scelto di indagare la filosofia, il linguaggio e la modernità – spiega il regista - E l’ho fatto coniugando l’uso dell’intelligenza artificiale con l’intelligenza dell’attore in carne e ossa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Questa sera al teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno va in scena

Fulvio Cauteruccio porta in scena Pirandello al Teatro Masaccio di San Giovanni.

