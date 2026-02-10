La pace in azione | le Acli avviano la campagna di tesseramento 2026

Le Acli di Arezzo hanno avviato ufficialmente la campagna di tesseramento per il 2026. Il tema scelto, “La pace in azione”, vuole essere una promessa di impegno concreto. L’associazione punta a coinvolgere sia i circoli locali sia i singoli soci, per portare avanti iniziative che promuovano la pace a livello territoriale e non solo. La campagna parte con l’obiettivo di rafforzare la presenza e l’azione delle Acli sul territorio, puntando su progetti e attività che facciano la differenza.

Tutto pronto per la nuova campagna di tesseramento delle Acli di Arezzo. Il tema del 2026 sarà "La pace in azione" che configura una sorta di manifesto programmatico per testimoniare un impegno concreto ai vari livelli dell'associazione, dalla rete dei circoli ai singoli soci, per il.

