La nutrizionista risponde Riso basmati | è davvero pericoloso?

La nutrizionista chiarisce i dubbi sul riso basmati. Dopo aver visto diversi video sui social che mettono in guardia contro il rischio di arsenico, pesticidi e altre sostanze nocive, molti si chiedono se sia davvero pericoloso mangiarlo. La risposta? Non bisogna allarmarsi, ma prestare attenzione alle fonti e alle quantità. La maggior parte del riso che troviamo in negozio è sicuro, basta scegliere prodotti di qualità e non abusarne.

“H o visto diversi video sui social che mettono in guardia dal consumo di riso basmati, parlando di arsenico, pesticidi e sostanze nocive. È davvero un alimento pericoloso? Dovremmo evitarlo?” Dieta detox di una settimana: 5 strategie su cui puntare X Riso basmati, occhio alla provenienza. Il problema non è il riso basmati in sé, ma da dove arriva. È un punto chiave, spesso perso nella narrazione social. Il riso basmati che troviamo più comunemente in commercio è importato da Paesi asiatici, in particolare India, Pakistan e Bangladesh, aree dove le normative su pesticidi e fitofarmaci sono meno restrittive rispetto a quelle europee. 🔗 Leggi su Iodonna.it

