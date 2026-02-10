La moda athleisure diventa sempre più popolare anche fuori dalla palestra. Oggi si indossa anche in città, tra shopping e incontri casual. La linea FGM04 guida questa nuova tendenza, portando comfort e stile ovunque si vada. La gente sceglie capi pratici ma alla moda, senza rinunciare alla comodità. La rivoluzione dell'abbigliamento sportivo si fa strada anche nelle strade, lasciando alle spalle le vecchie regole.

C’è stato un tempo in cui l’abbigliamento sportivo rimaneva confinato in spazi precisi: la palestra, il campo, la corsa del mattino. Oggi quella distinzione si è dissolta. L’uomo che si allena non cambia più identità quando esce dallo spogliatoio, perché lo stile athleisure ha trasformato il modo stesso di abitare la giornata. La tuta non è più un ripiego, la felpa non è più un capo “da weekend”, la maglia tecnica non è più soltanto performance. Tutto è entrato nel linguaggio quotidiano, con naturalezza. L’athleisure maschile racconta proprio questo: un equilibrio tra movimento e vita urbana, tra funzionalità e immagine. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La nuova tendenza athleisure è FGM04, in palestra e in città

Approfondimenti su FGM04 Tendenza

Il 14 febbraio, invece di classiche cene romantiche e fiori, molti giovani hanno scelto di passare la serata ascoltando musica elettronica.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su FGM04 Tendenza

Argomenti discussi: Look per andare a lezione di Pilates con stile.

Tendenza athleisure, l’abbigliamento sportivo diventa eleganteUn trend sempre più amato dalle donne, in grado di rendere elegante e sensuale anche l’abbigliamento dedicato all’attività sportiva e dinamica. È una vera e propria rivoluzione, quella dell'athleisure ... tgcom24.mediaset.it

Vestirsi sportivi torna di moda, l'athleisure 2.0 come tendenza del 2026Dai leggings alle felpe con cappuccio, l’abbigliamento sportivo non è mai stato così sofisticato, ora tema centrale nel discorso della moda ... msn.com

La nuova tendenza di design del 2026 Il Wall Hangings È il momento di dare più calore visivo, più comfort acustico e più carattere alle pareti grazie ad arazzi contemporanei, tessuti artistici e tappeti d'autore. Addio superfici piatte, benvenute pareti - facebook.com facebook