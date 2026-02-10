La nuova scommessa di Piccolo G | Il mio disco nato in un casolare

Piccolo G., ovvero Giovanni Rinaldi, ha appena lanciato il suo nuovo disco, nato in un vecchio casolare. La sua voglia di esplorare suoni più autentici non si ferma e si sente in ogni traccia. L’artista ha deciso di condividere questa nuova avventura con i fan, portando il suo stile in un luogo che ha ispirato la sua creatività.

Non si ferma la ricerca di una dimensione più intima della musica per Piccolo G., al secolo Giovanni Rinaldi. Il cantautore classe 2000, originario di Pollenza ma trapiantato da tempo a Milano, è all’opera insieme alla sua band per un nuovo progetto, che ha avuto la propria genesi con il singolo " Cosa causa questo caos ", già apprezzato dal pubblico di Musicultura. Un viaggio partito a 16 anni come rapper e passato dalla scuola di " Amici " nel 2022-23 con Maria De Filippi. Dai primi lavori su YouTube e Spotify, al successo con una band: che tipo di percorso è stato? "Iniziato dal rap; poi ho sentito l’esigenza di lavorare sulle armonie e melodie che mi ha portato a concepire le canzoni in maniera diversa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

