La nuda ambizione dei ragazzi di Heated Rivalry

I protagonisti di Heated Rivalry sono arrivati allo Chateau Marmont di West Hollywood in un giovedì sera di dicembre, con l'aria di chi sta ancora cercando di capire come sia finito lì. Solo poche settimane prima, nessuno li avrebbe invitati a una festa dello showbiz in un hotel che, con ogni probabilità, non li avrebbe fatti nemmeno entrare. Invece, il loro dramma un po' osé e fuori dagli schemi su due giocatori di hockey professionisti non dichiaratamente gay è diventato un sorprendente successo su HBO Max. Così, Connor Storrie e Hudson Williams hanno ricevuto l'accoglienza di una coppia di giovani sovrani: due principi dal fisico scolpito che hanno chiacchierato con Baz Luhrmann, Vicky Krieps e il cast di The Pitt.

