La Notte dei Leoni il 26 maggio allo stadio Maradona il grande evento di calcio e solidarietà

Il 26 maggio allo stadio Maradona si terrà “La Notte dei Leoni”. È un evento di calcio e spettacolo che coinvolge grandi nomi italiani e internazionali, oltre a personaggi del mondo dello spettacolo. L’obiettivo è raccogliere fondi per cause benefiche. La serata promette emozioni e grandi incontri tra campioni e star dello spettacolo, tutti uniti per una buona causa.

