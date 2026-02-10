La Notte dei Leoni il 26 maggio allo stadio Maradona il grande evento di calcio e solidarietà
Il 26 maggio allo stadio Maradona si terrà “La Notte dei Leoni”. È un evento di calcio e spettacolo che coinvolge grandi nomi italiani e internazionali, oltre a personaggi del mondo dello spettacolo. L’obiettivo è raccogliere fondi per cause benefiche. La serata promette emozioni e grandi incontri tra campioni e star dello spettacolo, tutti uniti per una buona causa.
Il 26 maggio 2026 lo Stadio Diego Armando Maradona ospiterà “La Notte dei Leoni”, un evento di calcio e spettacolo che vedrà in campo leggende del calcio italiano e internazionale e protagonisti del mondo dello spettacolo, uniti per una grande iniziativa solidale. L’evento, con il Patrocinio del Ministero della Giustizia, sostiene la ristrutturazione del teatro del carcere minorile di Nisida, storico spazio donato da Eduardo De Filippo, e le attività della Fondazione Santobono Pausilipon. La manifestazione gode inoltre dei patrocini del Senato della Repubblica, del Comune di Napoli, della F.🔗 Leggi su Ildenaro.it
