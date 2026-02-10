la nazionale dilettanti al faralli

Castiglion Fiorentino si appresta ad ospitare un evento importante nel calcio giovanile. La Nazionale dilettanti arriva in città per una partita che coinvolge i giovani talenti italiani, attirando l’attenzione di molti appassionati e famiglie. La città si sta preparando per accogliere i giocatori e gli spettatori, con iniziative e sistemazioni pronte ad accogliere l’afflusso di pubblico.

Castiglion Fiorentino si prepara ad accogliere un appuntamento di rilievo per il calcio giovanile nazionale. Nei giorni 23, 24 e 25 febbraio lo stadio comunale "Emanuele Faralli" ospiterà infatti il raduno della Rappresentativa Nazionale Under 17 della Lega Nazionale Dilettanti, selezione che riunisce alcuni tra i migliori giovani talenti del panorama dilettantistico italiano. Guidata dal tecnico Roberto Chiti (nella foto), la formazione è composta da calciatori nati nel 2009 provenienti da società di tutta la penisola. Complessivamente saranno oltre trenta le persone presenti a Castiglion Fiorentino tra atleti, tecnici e dirigenti, con ricadute positive anche sul piano dell’accoglienza e della visibilità sportiva per il territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

