La musica di Tony Renis incontra la voce di DOLCEVITA Noorè
La musica di Tony Renis si unisce alla voce di DOLCEVITA Noorè in un nuovo progetto. La canzone
. La celebre melodia Quando quando quando torna a emozionare il pubblico grazie alla voce cristallina di DOLCEVITA Noorè, in un progetto che unisce icone della musica mondiale e anticipa grandi novità discografiche per San Valentino. Per celebrare il periodo degli innamorati, il debutto in radio e negli store digitali vede protagonista una nuova versione del celebre brano Quando quando quando. DOLCEVITA Noorè, voce solista del trio Le Dolce Vita, presta il suo talento a questa melodia intramontabile. L’artista, nota all’anagrafe come Eleonora Porciatti, utilizza uno pseudonimo derivato dal suo nome per presentare uno stile che unisce la classe del passato alle sonorità moderne.🔗 Leggi su Bollicinevip.com
