La monumentale suite di Maazel approda a Modena | l’Orchestra ripropone il mito wagneriano

Questa sera il Teatro Comunale di Modena ospiterà un concerto speciale: l’Orchestra riproporrà il mito wagneriano con la monumentale suite di Maazel. L’appuntamento è fissato per giovedì 12 febbraio alle 20.30. Gli appassionati di musica classica non vorranno perdere questa serata.

Si terrà giovedì 12 febbraio 2026 alle 20.30 il prossimo appuntamento della stagione concertistica del Teatro Comunale di Modena. In programma, un evento di rilievo internazionale: “Der Ring ohne Worte”, la monumentale suite sinfonica tratta dalla tetralogia wagneriana Der Ring des Nibelungen.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Il Modena incanta i tifosi con una prestazione da vero spettacolo, sotto la guida magistrale di Massolin, che dirige l’orchestra con maestria.

