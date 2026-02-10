La Misericordia di Sansepolcro alle olimpiadi invernali

La Misericordia di Sansepolcro si prepara a partecipare alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La notizia circola tra volontari e staff, che si stanno organizzando per offrire assistenza durante l’evento. È la prima volta che un’associazione di Sansepolcro prende parte a questa grande manifestazione sportiva, portando con sé l’esperienza e la voglia di mettersi in gioco. I dettagli sulle modalità di intervento sono ancora da definire, ma l’entusiasmo è alto tra chi si sta preparando a questa sfida.

Arezzo, 10 febbraio 2026 – La Misericordia di Sansepolcro alle olimpiadi invernali. C'è anche Sansepolcro alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Non con atleti in gara, ma con una presenza comunque attiva e meritoria. Si tratta della Misericordia del Borgo, storica realtà di volontariato della città, che aggiunge un prestigioso traguardo al proprio lungo percorso di servizio partecipando alle Olimpiadi in corso. I volontari dell'associazione sono infatti impegnati in questi giorni nel servizio di soccorso ed emergenza sulle piste di Livigno, contribuendo alla sicurezza di atleti e spettatori.

