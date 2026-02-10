La Misericordia del Borgo in servizio alle Olimpiadi Milano-Cortina

La Misericordia del Borgo di Sansepolcro partecipa alle Olimpiadi Milano-Cortina, anche se non con atleti in gara. La squadra si impegna in modo concreto, offrendo supporto e assistenza durante l’evento. La presenza di questa associazione di volontariato si fa sentire, dimostrando ancora una volta come il volontariato possa fare la differenza in occasioni di grande risonanza internazionale.

I volontari dell’associazione sono infatti impegnati in questi giorni nel servizio di soccorso ed emergenza sulle piste di Livigno, contribuendo alla sicurezza di atleti e spettatori C’è anche Sansepolcro alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Non con atleti in gara, ma con una presenza comunque attiva e meritoria. Si tratta della Misericordia del Borgo, storica realtà di volontariato della città, che aggiunge un prestigioso traguardo al proprio lungo percorso di servizio partecipando alle Olimpiadi in corso. I volontari dell’associazione sono infatti impegnati in questi giorni nel servizio di soccorso ed emergenza sulle piste di Livigno, contribuendo alla sicurezza di atleti e spettatori.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

