La minaccia russa l’alternativa cinese la debolezza iraniana La dottrina Pompeo

Mike Pompeo ha presentato la sua “bussola geopolitica” dividendo il mondo in due blocchi: da una parte i “Good Guys”, dall’altra i “Bad Guys”. La mappa del ex Segretario di Stato americano si concentra sulle minacce percepite, come quella russa, e sulle possibili alleanze con Cina e Iran. Un quadro che punta a chiarire le priorità degli Stati Uniti in un’epoca di tensioni crescenti.

"Good Guys" da una parte, "Bad Guys" dall'altra. È questa la macro-divisione fornita da Mike Pompeo, ex Segretario di Stato Usa, per introdurre la sua "bussola geopolitica". Prendendo la parola all'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (Ispi) in occasione della presentazione del suo libro "Mai un passo indietro. In lotta per l'America che amo", Pompeo tratteggia un mondo diviso tra democrazie "che credono in se stesse" e regimi che invece lavorano per logorare la leadership occidentale. Nel primo campo rientrano Stati Uniti ed Europa, insieme a Giappone, Australia, Corea del Sud, India, parte del Sud-Est asiatico e i Paesi del Golfo (a patto, ha precisato, che contengano il radicalismo islamista); nel secondo, la "coalizione" composta da Cina, Russia, Iran, Corea del Nord e Venezuela.

