Una madre ha portato in tribunale la maestra dell’asilo, accusandola di aver dato schiaffi ai bambini. La donna racconta che sua figlia, fino a poco prima serena all’asilo, ha iniziato a temere di andare a scuola e si aggrappava alla porta, rendendo difficile il suo inserimento. La piccola, dopo aver frequentato l’asilo per tre anni senza problemi, ha iniziato a mostrare segni di disagio, con incubi notturni, quando è passata alla scuola materna.

"Mia figlia aveva trascorso tre anni all’asilo nido nella massima serenità, ma quando nel settembre 2020 ha iniziato a frequentare la scuola materna al mattino non voleva entrare, si attaccava alla porta, dovevo spingerla dentro e arrivava la maestra a prenderla per un braccio". Sono le parole pronunciate ieri davanti ai giudici dalla mamma di una bambina che a 3 anni ha avuto come insegnante alla scuola dell’infanzia Sacro Cuore di Desio A.G., ora 62enne, imputata davanti al Tribunale di Monza per maltrattamenti. Nel 2022 A.G., per anni dipendente dell’asilo, era stata licenziata dalla scuola, che aveva presentato una denuncia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La maestra a processo: "Schiaffi ai bambini. Mia figlia aveva gli incubi"

