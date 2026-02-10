La Maddalena assemblea USIM per i giovani volontari della Marina

I volontari in ferma iniziale della Marina si sono riuniti ieri alla MARISCUOLA di La Maddalena per un’assemblea organizzata dall’USIM, l’Unione Sindacale Italiana Marina. I giovani, ancora in addestramento, hanno discusso delle loro quotidianità e delle sfide che affrontano durante la ferma. L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi volontari, che hanno approfittato dell’occasione per confrontarsi con i rappresentanti sindacali e condividere le proprie esperienze.

Ieri si è svolta presso la MARISCUOLA La Maddalena l’assemblea sindacale organizzata da USIM – Unione Sindacale Italiana Marina, rivolta ai Volontari in Ferma Iniziale (VFI) frequentanti la Scuola. L’incontro ha registrato una partecipazione numerosa e attenta, sottolineando l’importanza del dialogo, dell’informazione e della tutela dei diritti del personale giovane della Marina Militare. USIM ha ringraziato il Comando della Scuola Sottufficiali della Marina Militare di La Maddalena per la disponibilità e la collaborazione dimostrate durante l’iniziativa. Con l’assemblea di ieri, USIM conferma il proprio impegno costante a favore del personale, “oggi come domani”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

