La macchina da guerra di Gualtieri adesso vanta anche il guru delle raccolte fondi
Roberto Gualtieri ha aperto ufficialmente la sua campagna per la rielezione a sindaco di Roma. Insieme a lui, ora si presenta anche un nuovo esperto di raccolte fondi, pronto a rafforzare la sua corsa. La campagna è partita con l’obiettivo di consolidare il supporto dei cittadini e mettere in campo tutte le energie possibili per ottenere un nuovo mandato. Gualtieri torna a concentrarsi sulla sua corsa, convinto di poter contare su un team forte e deciso.
Roberto Gualtieri ha lanciato ufficialmente la campagna elettorale per la sua rielezione a sindaco di Roma. Lo ha fatto in maniera diversa, singolare: con un doppio evento tutto esaurito, al teatro Brancaccio, per lanciare un'app che serve a mantenersi in contatto con lui e mettersi a.🔗 Leggi su Romatoday.it
