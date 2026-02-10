La macchina da guerra di Gualtieri adesso vanta anche il guru delle raccolte fondi

Roberto Gualtieri ha aperto ufficialmente la sua campagna per la rielezione a sindaco di Roma. Insieme a lui, ora si presenta anche un nuovo esperto di raccolte fondi, pronto a rafforzare la sua corsa. La campagna è partita con l’obiettivo di consolidare il supporto dei cittadini e mettere in campo tutte le energie possibili per ottenere un nuovo mandato. Gualtieri torna a concentrarsi sulla sua corsa, convinto di poter contare su un team forte e deciso.

