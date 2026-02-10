La luce opaca | Alfio Giurato protagonista a Nuovospazio Artecontemporanea

Sabato 14 febbraio alle 17, alla Galleria Nuovospazio Artecontemporanea in via Calzolai 24, si terrà l’inaugurazione della mostra “La luce opaca” di Alfio Giurato. L’artista sarà presente all’apertura, che promette di essere un’occasione per scoprire le sue ultime opere.

Sabato 14 febbraio alle ore 17 alla Galleria Nuovospazio Artecontemporanea in via Calzolai 24 si terrà l'inaugurazione della mostra La luce opaca di Alfio Giurato.

