La Juventus di Spalletti è troppo sbilanciata?

Dopo la sconfitta contro la Lazio, Teun Koopmeiners ha deciso di parlare senza filtri. L’olandese ha spiegato che la Juventus di Spalletti preferisce attaccare, anche se questo comporta rischi. Koopmeiners ha detto che piace al suo allenatore questa scelta, anche se porta a errori e a gol subiti. La squadra sembra sbilanciata e più vulnerabile di quanto si pensasse. Ora, in molti si chiedono se questa strategia porterà risultati o se bisognerà cambiare qualcosa.

«Con questo mister vogliamo attaccare troppo, e a me piace». Così Teun Koopmeiners, nel post-partita di Juve-Lazio, ha risposto a Massimo Ambrosini, che dagli studi di DAZN gli aveva chiesto degli errori gratuiti con cui la Juventus, troppo spesso, subisce gol. Koopmeiners, come una buona parte dei parlanti stranieri, ha commesso il classico errore di confusione tra gli avverbi di quantità: avrebbe voluto dire tanto, non troppo. Eppure, sembra quasi che lo spirito di questa Serie A 202526 pensi davvero che la Juve attacchi troppo, e quindi per la sua hybris vada punita: perché tutte quelle velleità offensive, in un campionato di marcature a uomo e pallonate sui centravanti? È così è successo ancora una volta.

