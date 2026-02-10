La guerra santa contro la dittatura immaginaria

La politica italiana si fa sempre più rumorosa, tra accuse, processi e scontri pubblici. Maria Rosaria Boccia si trova sotto i riflettori per un procedimento giudiziario che ha scatenato reazioni contrastanti. Nel frattempo, il generale Vannacci lascia la Lega con un gesto che divide i politici e i media, mentre il mondo dello spettacolo si scontra su temi di costume e libertà di espressione. Le polemiche si accendono anche sui social, dove alcune inchieste finiscono per ritorcersi contro chi le ha lanciate, e nel mondo della cultura cresce il

Il caso di Maria Rosaria Boccia che si autoribalta con un rinvio a giudizio pesante per l'eroina dei talk show progressisti; l'uscita dalla Lega del generale Vannacci con l'applauso dei programmi radical chic; la campagna della buoncostume rossa contro il comico Andrea Pucci a Sanremo; la trombonata d'orchestra per spezzare la bacchetta di Beatrice Venezi; le inchieste boomerang sul gruppo di informazione social di Esperia; l'ostracismo kamikaze sugli scrittori, giornalisti e editori non allineati al pensiero della cupola democratica. Nella guerra santa contro la dittatura immaginaria, l'opposizione sta rafforzando l'idea che non c'è «nulla di peggio del fascismo degli antifascisti».

