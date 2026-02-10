La giovane Sofia Di Giacomo si distingue al campionato di Mma e conquista il bronzo

La giovane Sofia Di Giacomo ha conquistato il bronzo al campionato di MMA. Ha passato due mesi a lavorare duramente, con due allenamenti al giorno, senza mai fermarsi. La sua determinazione e la costanza hanno fatto la differenza.

Di Giacomo, preparata dal coach Massimo Diodati, ha sfoderato tre prestazioni di livello mondiale contro le sue avversarie, conquistando al termine la medaglia di bronzo Costanza e dedizione: due mesi di lavoro senza pause, due allenamenti al giorno e la giusta programmazione unita a una buona dose di sacrificio sono le basi del successo. E così Sofia Di Giacomo, giovane atleta di Spoltore, ha compiuto un’impresa titanica distinguendosi al campionato europeo di Mma (arti marziali miste). Contro di lei avversarie importanti, di elevata caratura. Nonostante la sfida fosse ardua, sebbene l’azzurra fosse considerata la “vittima sacrificale”, è riuscita a sfoderare tutta la sua forza contrastando senza timore le campionesse del mondo 2025.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Emma e Sofia Di Giacomo, sorelle di Spoltore e studentesse del liceo Galilei, sono state convocate nella Nazionale di MMA per gli Europei di Belgrado, in Serbia, in programma a febbraio.

