La flotta ombra russa lascia le coste della Sardegna la nuova rotta | ecco dove è diretta e perché

La flotta russa che si era fermata davanti alle coste della Sardegna si allontana. Dopo giorni di tensioni e sorveglianze, la nave si è mossa, dirigendosi verso una nuova rotta. La decisione arriva dopo le tensioni cresciute nelle ultime settimane, ma ancora non sono state rese note le motivazioni precise dello spostamento. Le autorità italiane seguono attentamente gli sviluppi, mentre le forze militari monitorano da vicino la situazione nel Mediterraneo.

Dopo giorni di tensioni, allarmi e sorvegliamenti la flotta ombra russa che ha stazionato per diversi giorni davati alle coste orientali della Sardegna si muove. Il gruppo navale, composto dal cargo Sparta IV scortato dal cacciatorpediniere Severomorsk, a sua volta affiancato dalla petroliera Kama per i rifornimenti, ha ripreso la sua rotta e probabilmente riprenderà il suo tragitto originario. Ma dove è diretta? Perché ha sostato nel mar Tirreno? . 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

