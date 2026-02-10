Arianna Fontana non si ferma. Dopo tanti anni di gare e vittorie, continua a sfidare se stessa e le avversarie più giovani. La sua prima medaglia risale al 2006, e ora si allena contro ragazze nate nello stesso anno. La sua battaglia più lunga resta quella contro la federazione, che non le dà pace. La campionessa svizzera-italiana mostra di avere ancora tanta voglia di vincere, anche se il tempo sembra passare.

Un giorno, uno qualunque degli infiniti giorni che hanno portato alla sua sesta Olimpiade, Arianna Fontana si è messa a chiacchierare con una delle ragazze che aveva appena battuto, su una qualche striscia di ghiaccio, da qualche parte nel mondo. "È stato quando mi ha detto: sono nata nel 2006. All’improvviso ho avuto un flash: ho pensato che io nel 2006 ero alle mie prime Olimpiadi". In questa frase che Arianna chiude con una risata c’è il senso di Milano Cortina vista da lei, la regina del ghiaccio. Una vita a correre su una pista infida e ghiacciata. La MotoGP 0del ghiaccio, è così che Arianna chiama lo short track. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La feroce Arianna che va oltre le sue mille battaglie per continuare a vincere. All'infinito

Sinistra Italiana esprime il suo sostegno ad Antonella Serafini, riconoscendo le sue numerose battaglie a favore della città.

