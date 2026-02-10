La guerra tra i fratelli Beckham si fa più visibile. Romeo si tatua la parola “famiglia”, mentre Brooklyn cancella il tatuaggio dedicato a papà David. La tensione tra i due continua a far parlare, con i tatuaggi che sembrano segnare le loro scelte e i loro sentimenti.

La faida tra i Beckham prosegue a colpi di tatuaggi. Negli scorsi giorni, era diventata virale la fotografia del braccio di Brooklyn che ha cancellato il tatuaggio con la scritta “papà”. Un segnale forte, che conferma ancora una volta la spaccatura tra il figlio maggiore e i genitori Victoria e David. Per un tattoo cancellato da Brooklyn ne è comparso uno addosso a Romeo. Il ragazzo si è tatuato dietro il collo la scritta “family” (in italiano “famiglia”), schierandosi al fianco della madre e del padre nella battaglia contro il primogenito. Come testimoniato su Instagram, nella seduta presso lo studio londinese Fine Line Hearts Club erano presenti anche Cruz Beckham e la fidanzata Jackie Apostel. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La faida tra Romeo e Brooklyn Beckham continua a colpi d’inchiostro: il primo si tatua la parola “famiglia”, il secondo cancella il tattoo in onore di papà David

Romeo Beckham si è fatto un tatuaggio con la parola "famiglia", mentre si fanno sempre più chiare le tensioni con il fratello Brooklyn.

La recente disputa tra Victoria e David Beckham e la famiglia Peltz sta attirando l'attenzione dei media.

