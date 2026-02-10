La Coppa Davis torna alle vecchie tradizioni | il caos a Casablanca tennisti scortati in albergo
La Coppa Davis torna a far parlare di sé con scene di caos a Casablanca. I tennisti della Colombia sono stati scortati in hotel dopo aver vinto 3-1 contro il Marocco nello spareggio. Mejia ha festeggiato in modo esuberante, lasciando trasparire l’atmosfera tesa e il clima di tensione che si è vissuto durante la giornata.
La Colombia ha vinto 3-1 sul Marocco, in uno spareggio di Coppa Davis. Dopo il successo, Mejia ha esultato in modo provocatorio. In campo è successo di tutto. I tennisti colombiani sono stati scortati in albergo.🔗 Leggi su Fanpage.it
