La Coppa Davis torna alle vecchie tradizioni | il caos a Casablanca tennisti scortati in albergo

La Coppa Davis torna a far parlare di sé con scene di caos a Casablanca. I tennisti della Colombia sono stati scortati in hotel dopo aver vinto 3-1 contro il Marocco nello spareggio. Mejia ha festeggiato in modo esuberante, lasciando trasparire l’atmosfera tesa e il clima di tensione che si è vissuto durante la giornata.

